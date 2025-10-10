Alto comisionado confirmó que diálogos con bandas cuentan con acompañamiento internacional

Tras la segunda mesa de trabajo regional que se realizó en el marco de los diálogos con estructuras delictivas en el departamento del Atlántico, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó que el proceso cuentan con acompañamiento internacional.

De acuerdo con su explicación, todos los procesos de ese tipo se adelantan cuentan con dicho apoyo.

Asimismo, detalló que, los últimos encuentros tuvieron la presencia de representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA).

Adicionalmente, señaló que, los procesos también han tenido acompañamiento de países europeos y países vecinos.

“Todos nuestros procesos tienen acompañamiento internacional todos. En este momento aquí estuvo el representante de la MAPP/OEA, pero también hemos tenido el acompañamiento de países europeos y desde luego de países vecinos”, afirmó.

Patiño enfatizó en la importancia del acompañamiento internacional y aseguró que, muchas de las situaciones de violencia en el país, obedecen a la transnacionalidad de las economías ilegales.

“Creemos que Colombia con todas las fronteras marítimas y terrestres que tiene, vale la pena de ese compromiso internacional dado que muchas de estas situaciones de violencia obedecen también a la transnacionalidad de las economías ilegales que luego alimentan también las pequeñas economías criminales que tienen un arraigo ya territorial”, dijo.

El Alto Comisionado concluyó sus declaraciones haciendo un llamado a otras estructuras criminales, para que se sumen a los esfuerzos encaminados a los diálogos de paz.

“Hacemos un llamamiento a todas estas estructuras, que no pasen de agache frente a los esfuerzos que ya está haciendo la sociedad de aquí del Atlántico. Concretamente, el que pase de agache ahora va a tener el peso de la ley y de toda manera el combate indeclinable que tiene la Fuerza Pública frente al combate frente al delito”, aseguró.

