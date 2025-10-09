Reunión exploratoria entre la Gobernación del Atlántico y alto comisionado por diálogos con bandas. Imagen de referencia. Foto: Gobernación del Atlántico.

Este miércoles 8 de octubre, tuvo lugar la reunión exploratoria entre el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en la que analizaron la posibilidad de avanzar en diálogos sociojurídicos con las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, como parte de los esfuerzos del Gobierno por alcanzar una paz integral en la región.

Tras el encuentro, Verano manifestó la disposición institucional de la Gobernación del Atlántico para acompañar el proceso, señalando que la reparación debe construirse con hechos, justicia y oportunidades reales.

Además, menciono que apoyarán la iniciativa en el marco de la legalidad y con el propósito de que la paz sea una realidad tangible.

El gobernador también fue enfático en señalar que, mientras se realizan los acercamientos, la administración departamental continuará fortaleciendo a la Fuerza Pública, con el fin de combatir la criminalidad.

“Este es un trabajo de doble vía: avanzar hacia la reconciliación, pero sin bajar la guardia en la lucha contra el delito. Seguiremos dotando a la Policía, el Ejército y las instituciones con los recursos necesarios para proteger la vida de nuestros ciudadanos”, indicó.

Por su parte, al finalizar la reunión, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, calificó el encuentro como un paso importante en la articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

“Hoy compartimos una preocupación común: la seguridad de Barranquilla y su área metropolitana, que se ha visto seriamente amenazada por la delincuencia. Por eso, debemos hacer causa común entre la Gobernación, las alcaldías y el Gobierno nacional para fortalecer los programas y mecanismos institucionales”, afirmó.

Asimismo, aseguró que “el diálogo no debe cerrarse a ningún actor, pero siempre dentro de la institucionalidad”.

En ese sentido, manifestó que se debe hablar con todos, “incluyendo a los actores ilegales, pero al mismo tiempo fortalecer la capacidad institucional y empresarial del Atlántico y sus municipios”.

“Este es apenas el inicio de un camino que esperamos lleve a resultados irreversibles, donde los ilegales retrocedan y la institucionalidad recupere los espacios que hoy ocupan”, concluyó Patiño.

