Gobernación del Atlántico rechazó atentado contra director de la SAE

A través de un comunicado, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano rechazó el atentado del que fue víctima el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el Caribe, Jaime Avendaño.

En su pronunciamiento, el mandatario también hizo un llamado a las autoridades competentes para que se lleve a cabo una investigación profunda sobre lo ocurrido.

“Queremos manifestar nuestra preocupación por el ataque que ha recibido Jaime Avendaño, quien es el director de la Sociedad de Activos Especiales, la empresa del Estado que maneja todo lo que tiene que ver con los bienes que se le son quitados a diferentes organizaciones por fuera de la ley”, expresó.

Adicionalmente, Verano enfatizó en la gravedad del incidente, señalando que lo sucedido pone en riesgo a una entidad fundamental para la justicia económica del país.

“Es preocupante porque recibió una serie de disparos, lo que indica que hay unos ataques a esta entidad y a esta persona en particular y tenemos que hacer la investigación rigurosa sobre lo que está aconteciendo”, afirmó.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque tuvo lugar cuando Avendaño se desplazaba en el vehículo asignado a la SAE, junto a miembros de su equipo de trabajo.

El equipo iba a buscar las coordenadas de una bodega bajo custodia de la SAE en jurisdicción del municipio de Galapa, cuando fueron interceptados por 4 personas a bordo de dos motocicletas, que dispararon indiscriminadamente contra el automóvil.

“La Gobernación del Atlántico lamenta estos hechos y reitera su compromiso con la seguridad y el apoyo a las investigaciones que permitan capturar a los responsables de este acto violento contra un funcionario del Estado”, se lee en el comunicado.

