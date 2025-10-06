MinJusticia y MinDefensa anuncian “plan de choque” ante atentados contra funcionarios del Inpec

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros altos funcionarios del Estado, anunciaron la puesta en marcha de un plan institucional conjunto para hacerle frente a los recientes ataques armados que han padecido los miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Tras el encuentro en el que además participó el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, el director de la Policía, Carlos Fernando Triana, entre otros, se anunció que se establecieron recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que dé con los responsables de estas acciones violentas.

“El Gobierno nacional y las autoridades de investigación reunidas reiteran que ningún acto de violencia hará retroceder al Estado en su deber de proteger la vida, la justicia y el orden constitucional”, señalaron las autoridades.

Pero, además, el grupo interinstitucional señaló que se implementará un proyecto de política criminal centrado en la seguridad carcelaria para combatir los delitos desde las prisiones y proteger a los guardianes, acudiendo a las herramientas TIC.

Dentro de la misma estrategia, también se anunció la creación de un grupo especial de investigación entre la Fiscalía, y la Policía, pero además un aseguramiento perimetral de las cárceles y redoblamiento de la seguridad de los guardianes penitenciarios.

“Las organizaciones involucradas en los atentados fueron declaradas objetivo de alto valor y, por tanto, se priorizará su persecución y el desarrollo de las investigaciones”, agregaron.

Adicionalmente, en concreto desde el Ministerio de Justicia, indicaron que emprenderán acciones con el fin de evitar “que decisiones judiciales arbitrarias afecten la buena marcha de las investigaciones”.

