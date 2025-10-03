Ataque sicarial en cárcel La Modelo dejó un funcionario del Inpec muerto y tres heridos

Este 3 de octubre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que cuatro de sus funcionarios resultaron heridos tras un ataque sicarial registrado en inmediaciones de la cárcel La Modelo, en Bogotá.

El último reporte indica que uno de ellos falleció debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra los dragoneantes en la zona.

Los funcionarios del Inpec que resultaron afectados fueron identificados como Jefferson Vásquez Páez, Carlos Martínez Navarrete y Miguel Muñoz Llano, quien murió tras el ataque. Aún no se ha revelado la identidad del cuarto herido.

Tras el ataque, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación coordinaron acciones para dar con el paradero de los responsables del ataque. También se dispuso a reforzar la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los heridos, con el apoyo de la Policía.

Escuche W Radio en vivo: