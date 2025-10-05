“Nunca se ha ordenando enviar tropas a Gaza y mucho menos a combatir”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en W Fin de semana y negó que se haya dado la orden de unir los Ejércitos de Colombia y Venezuela.

“Jamás el presidente ha dado la orden de unir ejércitos, él lo que ha dicho es que ningún soldado colombiano pasará la frontera con Venezuela y ningún soldado venezolano pasará la frontera con Colombia” dijo.

Agregó que las amenazas transnacionales necesitan una respuesta internacional y por eso se deben articular capacidades con otras naciones.

Por otro lado, el jefe de la cartera de defensa dijo que tampoco es cierto que se haya dado la orden de enviar tropas a Gaza.

“Quien diga lo contrario es un mitómano o un manipulador oportunista (…) lo que ha expresado el señor presidente es lo mismo que ha declarado la ONU”.

Por otro lado, se refirió al cuerpo de seguridad del presidente Petro asegurando que no está en riesgo.

“La información que tenemos es que no está en riesgo, sin embargo no significa que no estemos alerta, cualquier presidente de la República, por ejercer ese cargo, siempre tendrá amenaza”, dijo.

Asimismo, habló de las últimas jornadas de manifestaciones que se han presentado en el territorio nacional: “La manifestación violenta es un delito, frente a esto hay que prevenir, y para prevenir hay que ser promotores de una cultura de respeto, que promovamos el debate maduro y respetuoso, que no haya motivación hacia el odio”.

Y agregó: “No vamos a tolerar esto, no vamos a dudar en usar la fuerza de la UNDMO para proteger a la ciudadanía”.

Finalmente, se refirió al secuestro de dos funcionarios del CTI desde el pasado 8 de mayo por parte del ELN: “Frente a estos secuestrados que tiene el ELN sabemos que están vivos que es lo más importante, no los hemos olvidado y hay ciertas cosas que no se pueden ir contando como un partido de fútbol, pero estamos articulados con los canales humanitarios para traerlos de nuevo a casa”.