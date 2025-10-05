Él es alias ‘Mamadeo’, por quien MinDefensa ofrece recompensa de hasta 120 millones de pesos

Keiber Oscaiber Torres Torres, alias ‘Mamadeo’, de 28 años de edad, se convirtió en el principal objetivo de las autoridades en el departamento del Casanare, luego de protagonizar una serie de acciones criminales como extorsión, microtráfico, homicidios y tráfico de armas y municiones.

Según información de inteligencia, este hombre nació en San Felipe, ciudad venezolana en la región centroccidental, y capital del Estado Yaracuy. Supuestamente viene adelantando una serie de actividades delictivas, por las cuales es señalado.

Por esta razón, tanto el ministro de Defensa Nacional Pedro Sánchez Suárez como el Gobernador de ese departamento César Ortiz Zorro, lo pusieron en la mira y ofrecieron una recompensa de hasta 120 millones de pesos por quien brinde información que permita su neutralización.

Alias ‘Mamadeo’, es el principal cabecilla del grupo de delincuencia común organizada Yaracuy, el cual se dedica principalmente a realizar homicidios selectivos, extorsión, amenazas y tráfico de estupefacientes en la ciudad de Yopal Casanare.