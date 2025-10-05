MinDefensa ofreció recompensa por líder de la Erpac en Casanare

En Yopal, Casanare, se adelantó una reunión liderada por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, el comandante del Ejército Nacional, general Emilio Cardozo Santamaría – y que contó además con la presencia de las principales autoridades regionales.

En primer lugar, el jefe de la cartera y el Gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunciaron una recompensa de hasta 120 millones de pesos para quien brinde información que permita neutralizar a alias ‘mamadeo’ un peligroso criminal señalado de varias acciones delictivas como homicidio, extorsión, microtrafico entre otras.

Este individuo, quien tendría una banda delincuencial en la zona, estaría autodenominándose ‘Erpac’, con el objetivo de generar mayor temor entre la población civil y así presionar el pago de cuotas extorsivas.

El ministro Sánchez Suárez anunció que Yopal, Haro Corozal, Trinidad y San Luis de Palenque serán los municipios que antes del mes de junio de 2026, tendrán una completa red de monitoreo por video, que servirá para apoyar las labores de seguridad de la fuerza pública. Asimismo, esta herramienta será de vital importancia para anticipar, evitar y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de la población civil.

De igual manera se anunció el fortalecimiento de la oficina de Migración Colombia para vigilar y controlar el ingreso y la salida de personas del país.

Un punto importante abordado en esta reunión de seguridad, fue la ubicación de una base militar del Ejército Nacional en Trinidad, Casanare. La intención de este proyecto es ejercer un control territorial más efectivo y evitar que se lleven a cabo hechos que alteren la tranquilidad de la población y así garantizar la seguridad de los proyectos agroindustriales.