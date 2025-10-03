Empresarios y políticos le piden al MinDefensa garantías de seguridad para la Andi

Un grupo de exministros y empresarios le enviaron un derecho de petición al Ministerio de Defensa pidiendo que adopten medidas para garantizar la seguridad del personal e instalaciones de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) en todo el país.

Esto, en medio de las manifestaciones que se han realizado en los últimos días contra el gremio de los empresarios, quienes han sido señalados como una red comercial de Israel en el país.

“Que se implementen acciones preventivas de seguridad y mecanismos de diálogo para evitar actos de intimidación, amenazas, vandalismo o daños contra el presidente, empleados y bienes de la Asociación”, se lee en el derecho de petición.

Asimismo, piden que haya un plan de patrullaje y protección preventiva y que la Unidad Nacional para el Diálogo y el Mantenimiento del Orden (UNDMO) “actúe con prioridad para promover el diálogo y prevenir la escalada de violencia en el marco de manifestaciones vandálicas”.

Los firmantes, entre quienes se encuentran María Claudia Lacouture, Mauricio Cárdenas, Marta Lucía Ramírez, entre otros, señalan que la protección de la ANDI trasciende un interés particular, puesto que “garantiza la continuidad de la actividad empresarial y gremial, esencial para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico y social del país”.

En este sentido, rematan pidiendo medidas inmediatas necesarias y una respuesta de fondo.

