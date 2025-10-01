Andi negó ser la red comercial de Israel en Colombia, tras manifestaciones en su sede

El gremio de empresarios (Andi) rechazó las “las acusaciones falsas” realizadas por la cuenta de la Comisión colombiana en el Movimiento Global a Palestina (globalmovementtogaza) que señalan a este gremio de plataforma y la red comercial de Israel a nivel nacional.

Asimismo, afirmó que no se han convertido en la Embajada de este país en Colombia.

“Rechazamos las declaraciones donde se dice que la Asociación normaliza el comercio con el sionismo. Son afirmaciones que estigmatizan un sector como el productivo que aporta a la generación de empleo en el país. Como tampoco, es responsable poner en riesgo la estructura de relaciones comerciales, donde es el Gobierno Nacional quien las debe liderar con una visión de largo plazo y con la mayor estrategia posible”, aseguró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Su pronunciamiento se da luego de las manifestaciones en la sede de este gremio de empresarios tras la detención de colombianas por Israel en Flotilla a Gaza.

El líder gremial también señaló que han propendido por impulsar las alianzas comerciales para diversificar las exportaciones con distintos mercados internacionales.

“No se trata de cercanías ideológicas, se trata de relaciones económicas que afectan a los trabajadores, emprendedores y familias que están involucradas en la actividad productiva”, agregó Mac Master en un comunicado.

Incluso, el gremio condenó cualquier acto que atente contra la integridad y la vida de los seres humanos.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos de manera categórica los hechos violentos que se han registrado en los últimos meses en el mundo, derivados del conflicto entre Palestina, concentrado en la Franja de Gaza, con Israel”, resaltó la Andi.