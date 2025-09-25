Embajador de Palestina en Colombia elogió al presidente Petro: “habla con valentía”

Bucaramanga

El embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, estuvo en la Universidad Industrial de Santander participando en un encuentro solidario y desde allí se mostró conmovido asegurando que estaba como en casa pues veía más banderas de su país que en su propio territorio.

En medio de su intervención, habló del presidente Gustavo Petro y del apoyo que el mandatario de los colombianos le ha dado a su país. Además, le elogió el discurso con el que se ha venido expresando en los últimos días.

“Me enorgullece ese discurso del presidente Petro, un presidente que habla con valentía, con honestidad, que representa la voz de la verdad y no solo de Colombia, sino también de la humanidad, del medioambiente y de Palestina”, señaló el embajador Almalki.

También se refirió el embajador a la situación en su país y aseguró Israel continúa con la colonización y el genocidio contra su pueblo, respaldado por armamento estadounidense y europeo. Señaló que más de7 millones de palestinos viven como refugiados desde 1948, que en Gaza 2 millones 300 mil personas sobreviven en condiciones de encierro.

“Tengo entendido que en noviembre hay elecciones de alcalde, piensen en ustedes mismos, no dejen que el Sionismo entre a Bucaramanga, como también ocupó Palestina”, dijo el embajador refiriéndose a la situación en la capital santandereana.