Atención: Presidente Petro confirmó que no solicitará incremento en impuestos de gasolina y cerveza

Luego de que se aprobara en primer debate, el Presupuesto General de la Nación para el 2026 y se acogiera la propuesta que pedía bajar 10 billones de pesos, como lo había propuesto el Gobierno de Gustavo Petro, el mandatario a través de su cuenta en la red social X, felicitó a las comisiones económicas del Congreso de la República tras la decisión.

Por eso, Petro explicó que como la solicitud de recursos financieros “disminuye en 10 billones de pesos, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia. Sabrá más rica”.

Tras la aprobación en primer debate, el proyecto pasará a su segunda prueba en las plenarias del Senado y Cámara de Representantes, donde deberá ser aprobado antes del próximo primero de octubre. Además, los artículos eliminados del Presupuesto General fueron: 42, 43, 71, 73, 87, 88, 93, 94, que trataban sobre la distribución de vigencias futuras, algunos créditos que solicitaba el Gobierno y otros.