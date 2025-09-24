Congreso aprobó reducción de $10 billones al Presupuesto para 2026, tras acuerdo con Gobierno

Las comisiones económicas del Congreso llegaron a un acuerdo y redujeron en $10 billones el Presupuesto General de la Nación para el 2026, tras aprobar la ponencia de la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde. El monto quedó en $546,9 billones.

El acuerdo había sido anunciado previamente por el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, quien aseguró que se busca que el Presupuesto no salga por decreto. Y la oposición apoyó la ponencia con la reducción luego de que se eliminaran 9 artículos que les generaban preocupación.

Noticia en desarrollo...