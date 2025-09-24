Reforma tributaria: gremio de seguros dice que si se aprueba, su negocio podría ser inviable

El gremio asegurador (Fasecolda) se pronunció sobre la reforma tributaria que presentó el Gobierno ante el Congreso, con la que busca recaudar $ 26,3 billones, y afirmó que si se aprueba esto sería un golpe fuerte para el negocio y los consumidores.

“Si aumentan los impuestos, las empresas normalmente lo que hacen es trasladar el costo al usuario. Pero, incluso, el impacto está más cerca es a que se retire del negocio (…) Estamos hablando de un problema de viabilidad del sector”, señaló Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

El líder gremial afirmó además que esto frenaría la llegada de nuevos actores de la industria al país.

“Lo que esto haría es que los inversionistas nacionales e internacionales se vayan a otro país”, resaltó.

Asimismo, recordó que, contrario a lo que Gustavo Petro propuso en la campaña presidencial, el Gobierno está proponiendo subir el impuesto de la tarifa de impuesto de renta a 50% para el sector financiero, que acoge a las aseguradoras.

Hay que resaltar que el Gobierno presentó esta reforma tributaria para financiar el presupuesto de 2026, que está siendo discutido en el Congreso de la República, a la espera de que el Legislativo decida si lo aprueba o si, por el contrario, el Gobierno lo expide vía decreto.