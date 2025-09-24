Congreso aprobó en primer debate totalidad de Presupuesto General 2026 con reducción en $10 billones

Este miércoles, 24 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso aprobaron, en primer debate, la totalidad del Presupuesto General de la Nación para el 2026 con una reducción en $10 billones. Se eliminaron 8 artículos que preocupaban a la oposición. El monto quedó en $546.9 billones.

Los artículos eliminados del Presupuesto General fueron: 42, 43, 71, 73, 87, 88, 93, 94, que trataban sobre la distribución de vigencias futuras, algunos créditos que solicitaba el Gobierno y otros.

Noticia en desarrollo.