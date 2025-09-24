Sí o sí va: Benedetti confirmó que se están creando comités para una Asamblea Nacional Constituyente

Ante una pregunta de W Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya se están organizando los primeros comités para llevar a cabo la propuesta del presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, el funcionario fue enfático en decir que esta propuesta es para el próximo Congreso y gobierno.

“Los primeros comités que se están creando y trabajando para eso son, para las preguntas. Después de eso recuerde que va a ser por iniciativa popular. Son dos millones y algo que se necesitan para presentarla de forma popular, pero la idea es pasar las 10 millones de firmas para que tenga una contundencia fuerte en el Congreso de la República”, dijo Benedetti.

Por eso, fue enfático en decir: “Sí o sí va la Asamblea Nacional Constituyente, pero la gente tiene que saber que es para el próximo gobierno , aquí lo que se busca es si hay voluntad popular o no de querer una nueva constitución”.

La confirmación del ministro Benedetti se da luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, desde La Dorada, Caldas, volviera a plantear la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, el mandatario pidió un movimiento campesino constituyente que respalde la decisión popular.

Lea más: A la oposición le interesa destruir, ni siquiera ganar: MinInterior sobre una posible Constituyente

“Lo que habla el país es de unas elecciones parlamentarias, pues empecemos a hablar de ambas cosas (…) De cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articulan las demás fuerzas sociales y de cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos, la convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Petro en su momento.

Petro añadió que la idea no es una nueva constitución: “Ya la tenemos, algunas cosas tenemos que modificar, pero la Constitución ya la tenemos. Que garantice y que se vuelva realidad, que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de derecho que termina siendo un Estado mafioso”.

Así, el mandatario de los colombianos advirtió: “Ya no es una consulta popular. Ahora, porque nos quieren ‘poner conejo’ en la reforma a la salud y en la pensional, nada que nada, vamos, es a la Asamblea Nacional Constituyente que haga realidad el poder popular constituyente en Colombia a través de los mecanismos que la Constitución del 91 otorga para hacerlo realidad”.

Por último, Petro pidió organización. “¿Quieren que estas reformas sociales sigan y se vuelvan realidad? Entonces poder constituyente, no hay otro camino, es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este que es el Gobierno del cambio".