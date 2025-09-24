Fiscalía investiga supuesta infiltración al anillo de seguridad del presidente Petro

La Fiscalía judicializó al mayor del Ejército, Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado, señalados de infiltrar el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro.

Según información de inteligencia, esta mujer habría ingresado en 36 ocasiones al batallón de Fuerzas Especiales Urbanas y a reuniones de alto nivel en las que se revelaba información sobre allanamientos contra varias estructuras criminales, incluido el Tren de Aragua.

La investigación se adelanta por los delitos de revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión.

Los investigadores indagan si el objetivo de estas personas era apropiarse de cargamentos de drogas y otros elementos incautados por las autoridades, o lo que buscaban era obtener información sobre la agenda del presidente.

A propósito, el ministro de defensa, Pedro Sánchez, dijo que a comienzos de este año se detectó que una de las unidades adscritas a la seguridad presidencial estaba cometiendo actos por fuera de los protocolos.

“A pesar de esto no fue vulnerada la seguridad del presidente. Las investigaciones están a cargo de la fiscalía”, dijo.