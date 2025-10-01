Internacional

Ataques israelíes dejaron 51 gazatíes muertos este 30 de septiembre, según el balance de Sanidad

En total, 2.580 personas han muerto mientras intentaban conseguir alimento en los centros de ayuda humanitaria de Gaza.

Bombardeo en la Franja de Gaza. Foto: Jack GUEZ / AFP

Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza mataron a 51 gazatíes este martes, informó este miércoles 1 de octubre el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que eleva a 66.148 los muertos desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años.

Según el recuento del Ministerio, 180 heridos llegaron a los hospitales gazatíes en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de heridos desde el 7 de octubre de 2023 alcanza ya las 168.716 personas.

Entre los fallecidos este martes figuran cuatro personas que murieron que buscaban comida en las inmediaciones de centros de ayuda humanitaria de la controvertida Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o de los escasos camiones de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Otras 18.930 han resultado heridas, después de que los hospitales gazatíes recibiesen este martes 57 personas con lesiones procedentes de los puntos de reparto de comida.

Además, las autoridades sanitarias de la Franja recordaron que “varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento”.

A estos se suman quienes fallecieron por desnutrición o por complicaciones médicas al no poder acceder a tratamiento debido la presión sobre el sistema sanitario, que no están incluidos en el balance diario del Ministerio.

