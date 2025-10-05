Nuevo ataque a dragoneante del Inpec en Armenia; balearon su camioneta

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue víctima de un ataque armado en la tarde de este sábado 4 de octubre en Armenia, Quindío. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 6:15 p. m., cuando el dragoneante finalizaba su turno en el centro penitenciario y carcelario San Bernardo.

Según la información conocida, el funcionario se disponía a abordar su vehículo particular cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra, quienes efectuaron al menos cinco disparos contra la camioneta antes de huir del lugar.

“Siendo aproximadamente las 18:15 horas, la central de radio informa sobre disparos con arma de fuego contra un funcionario del Inpec que finalizaba su servicio en el centro penitenciario San Bernardo de Armenia”, señala el reporte interno.

El dragoneante resultó con lesiones leves por esquirlas de vidrio, producto de los impactos en la puerta del vehículo. Fue trasladado a la Clínica Central de Armenia, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades adelantan los actos urgentes de investigación para esclarecer lo ocurrido. En el sector se revisan seis cámaras de seguridad y se realizan entrevistas a testigos y a la víctima con el propósito de identificar a los responsables.

Fuentes del Inpec confirmaron que el funcionario lleva cerca de dos años prestando servicio en el departamento del Quindío, tras haber estado adscrito anteriormente al establecimiento carcelario de Cúcuta. Por ahora, los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre los móviles del ataque.