Procuraduría ordenó abrir indagación previa contra funcionarios de la Gobernación del Atlántico

La Procuraduría General de la Nación ordenó el inicio de una indagación previa contra servidores públicos por determinar de la Gobernación del Atlántico, por presuntas irregularidades en el nombramiento del secretario de Despacho de la Secretaría de Educación departamental.

La acción ocurrió como respuesta a denuncias ciudadanas que apuntaron a una presunta inhabilidad de Leyton Barrios Torres, al haber sido concejal de Barranquilla.

Por la situación, el ente de control también ordenó practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

En ese sentido, fue oficiada la Gobernación del Atlántico para que allegue las certificaciones en las que consten los datos, tipo de vinculación y manual de funciones del cargo ocupado por el funcionario.

Asimismo, se solicitó la entrega de la información relacionada con el servidor que se encargó de verificar el cumplimiento de los requisitos y de un informe detallado sobre el proceso de vinculación laboral de Leyton Barrios.

Finalmente, le exigieron al ente departamental informar si se realizó estudio de inhabilidades en el caso del funcionario, que había sido concejal del Distrito de Barranquilla para el periodo 2020-2023.