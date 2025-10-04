Ataques no van a amedrentar el trabajo que realizamos: SAE por atentado contra director territorial

A través de un comunicado, la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, rechazó el atentado contra el director territorial Caribe de la entidad, Jaime Avendaño y otros funcionarios que se encontraban con él, la noche del 3 de octubre de 2025.

El episodio ocurrió cuando un vehículo oficial fue atacado con arma de fuego mientras se movilizaba por la vía que conduce de Baranoa a Galapa (Atlántico).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta institucional, misma que recibió 14 impactos de bala.

“Gracias al blindaje del automotor, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque todos manifestaron el natural impacto emocional que les generó el ataque”, indicó la SAE.

La entidad también reveló que, las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el hecho podría estar relacionado con amenazas previas, “derivadas del ejercicio de las funciones de administración y recuperación de bienes a cargo de la SAE en la región Caribe”.

Ante la situación, la presidenta de la SAE hizo un llamado a las autoridades para revisar y fortalecer los esquemas de seguridad de los funcionarios que enfrentan riesgos por su labor, y reiteró la necesidad de reasignar los esquemas de protección que aún conservan exfuncionarios.

Asimismo, manifestó que, los ataques no detendrán el compromiso de la SAE en la defensa del patrimonio de la Nación y señaló que, no tendrán tolerancia frente al crimen organizado, actuando con determinación y firmeza para enfrentar a las mafias y estructuras delincuenciales en todo el territorio nacional, “garantizando siempre la protección de los bienes públicos”.

En el comunicado, la SAE también expresó su solidaridad y respaldo a los funcionarios afectados y a sus familias.

Finalmente, solicitaron a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de los equipos de trabajo de la entidad.

“Estos ataques no van a amedrentar el trabajo que realizamos desde la SAE en defensa de los bienes de la Nación. Seguiremos adelante con determinación, buscando las garantías necesarias para continuar enfrentando las mafias y los grupos delincuenciales en todo el territorio nacional”, afirmó la presidente, Amelia Pérez.