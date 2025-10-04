Atentan contra el director territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño, en vías del Atlántico

Barranquilla

El director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, sufrió un atentado cuando se movilizaba en vías del departamento del Atlántico.

El vehículo en el que se transportaba registró 14 impactos de bala.

Según la información de la Policía Nacional, el hecho fue atendido por uniformados de la Estación del municipio de Galapa, Atlántico, la noche de este viernes 3 de octubre, sobre las 11:45 p.m.

El ataque tuvo lugar cuando el funcionario se movilizaba en la carretera que comunica a los municipios de Baranoa y Galapa, en compañía de tres personas más de su equipo.

Al parecer, 4 hombres a bordo de motocicletas alcanzaron el automotor y le dispararon de manera indiscriminada.

Sobre el estado de salud de los ocupantes, se confirmó que estos resultaron ilesos por el blindaje del vehículo.

Tras lo ocurrido, la patrulla de vigilancia aseguró el área donde ocurrió el hecho y procedió con el acordonamiento perimetral del lugar.

De manera conjunta, con unidades de Policía Judicial también inició la recolección de elementos materiales probatorios, la fijación fotográfica y el levantamiento planimétrico.