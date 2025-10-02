Tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en Barranquilla irá hasta el 20 de enero de 2026

Las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ que operan en Barranquilla llegaron a un acuerdo de cese de actividades ilícitas, incluidos homicidios, hurtos y extorsiones, hasta el próximo 20 de enero de 2026.

Este acuerdo se formalizó como parte de un compromiso para iniciar un proceso de paz urbana con el Gobierno Nacional.

El documento, firmado en la cárcel La Picota de Bogotá, señala lo siguiente:

“Nos anima, además de la convocatoria gubernamental, el ánimo y la voluntad de contribuir a la recuperación de la convivencia pacífica en Barranquilla, la ciudad que nos vio nacer, y de propiciar las condiciones para que los niños y jóvenes en nuestras barriadas humildes, nuestros hijos y familiares, tengan otra oportunidad en la vida y disfruten del derecho y ejerzan el deber de vivir en paz”.

El acuerdo fue posible tras la participación de delegados de la Agencia Nacional de Inteligencia, Jorge Eliécer Díaz, alias ‘Castor’, de ‘Los Costeños’, y ‘Digno Palomino’, de Los Pepes.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, recientemente los índices de criminalidad han mostrado una reducción en delitos como la extorsión y el homicidio.

Tras el anuncio llegaron las primeras críticas. La senadora Paloma Valencia afirmó: “Es una vergüenza que este país crea que la paz consiste en rogarle a la criminalidad”.

