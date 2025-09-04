Declaran nula la detención carcelaria de Digno Palomino, jefe del grupo criminal ‘Los Pepes’

Barranquilla

En las últimas horas se conoció que, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, declaró nula la medida de detención intramural que pesa contra Digno Palomino, jefe de la organización delincuencial ‘Los Pepes’.

La nulidad se generó como respuesta a un recurso de apelación que había interpuesto la defensa de Digno Palomino.

Su detención en centro carcelario se ordenó tras ser vinculado a 17 homicidios.

Según la juez Sheila Ortega, quien declaró nula su reclusión, hubo una ausencia absoluta de motivación y, la misma estaba incompleta y deficiente.

El proceso se adelanta por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

En ese sentido, el despacho aseguró que, durante la imputación se registraron fallas de la Fiscalía.

La orden de reclusión intramural fue dictada por el Juzgado Segundo Penal municipal de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla.

“SE ORDENA devolver la actuación al lugar de origen, esto es, al Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de esta ciudad; para que en el término improrrogable de tres (3) días adopte una nueva decisión, debidamente fundamentada, fáctica jurídica probatoriamente”, se lee en el auto del Juzgado.

La decisión podría dejar en libertad al cabecilla delincuencial, que también ha manifestado su voluntad de someterse a diálogos de paz.