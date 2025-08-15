“Estamos mamados de la extorsión”: Fuerte llamado del alcalde de Barranquilla a MinDefensa

Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char hizo un fuerte llamado al Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército Nacional para que tomen acciones ante las graves cifras de extorsiones en la ciudad.

El mandatario dijo: “En Barranquilla estamos mamados de la extorsión!”, y agregó que no hay derecho a que “en cada esquina de Colombia haya una extorsión que le quite el sueño” a las familias.

En su pronunciamiento, el alcalde reclamó que, aunque se han entregado herramientas y dotación a la fuerza pública, la ciudadanía sigue sin ver resultados contundentes contra los actores delictivos.

Las declaraciones tuvieron lugar desde una vía pública del sector de ‘La Chinita’ en el suroriente de Barranquilla, donde el mandatario realizó un recorrido.

“Esta alegría que se ve hoy en ‘La Chinita’, se entristece todos los días, cada vez que a los papás de estos niños los extorsionan y les tiran hasta bala en sus negocios, pidiéndoles vacuna”, dijo Char.

El alcalde de Barranquilla también aseguró que “el país no puede volver a sus peores épocas de violencia”.

“Esto es un llamado al Gobierno Nacional, al MinDefensa, a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura y al INPEC que nos ayuden. Todas las herramientas que la Policía nos ha pedido se las hemos dado: motos, carros, computadores, todo! Pero la ciudadanía no ve resultados contundentes. Por favor, el país no puede volver a sus peores épocas de violencia”, afirmó.