Un recluso fue asesinado en una riña en cárcel de Barranquilla

En las últimas horas se conocieron detalles sobre la riña al interior de la Cárcel Distrital de El Bosque, donde un recluso fue asesinado a manos de otro privado de la libertad.

La situación ocurrió cuando, en medio de una discusión, uno de los involucrados utilizó un arma blanca que ocultó al interior del penal.

El atacante habría arremetido contra la víctima en al menos 3 oportunidades.

Posteriormente se confirmó el fallecimiento del hombre por la gravedad de las heridas.

Según se conoció, la víctima mortal fue identificada como Douglas Adolfo Vergara Cupidan, de 43 años.

Ambos hombres compartían una celda de aislamiento en el penal y al parecer, la discusión se generó por temas personales entre los involucrados.

La víctima registró dos anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal violento y secuestro simple, mientras que el señalado atacante reportó 9 anotaciones por porte ilegal de armas, hurto, acceso carnal violento y porte de estupefacientes.

Este último fue identificado como José Euclides Flórez Blanco, también conocido con el alias de ‘El Ñeco’.