Capturadas dos mujeres en Cartagena por venta de drogas sintéticas en el centro histórico

Alias “Karla” y “Vale”, de 29 y 31 años respectivamente, se hacían pasar por turistas para comercializar drogas sintéticas en el centro histórico de la ciudad, según indicó la policía metropolitana de Cartagena.

La detención se dio gracias a la información suministrada por la ciudadanía en el momento en el que las dos mujeres se encontraban en el muelle de Tablas, desde donde salen cientos de embarcaciones turísticas hacia la zona insular con 20 dosis de Tusi, avaluadas en 3 millones de pesos.

Ambas personas fueron dejadas a disposición de la fiscalía general de la nación, y se investiga si otras personas estarían vinculadas con las detenidas.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad”, señaló el general Yesid Peña, comandante de la policía de Cartagena.

Según cifras de la policía, durante lo corrido de este año se han capturado a 2240 personas por tráfico de estupefacientes.