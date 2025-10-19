Presidente Trump acusa a Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico” y anuncia el fin de la ayuda

La relación Estados Unidos Colombia vive un duro momento. El presidente Donald J. Trump lanzó este domingo 19 de octubre una de sus declaraciones más contundentes contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien acusó directamente de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas en todo el país”.

En un mensaje publicado desde la Casa Blanca, Trump aseguró que el narcotráfico se ha convertido “en el mayor negocio de Colombia, por lejos”, y que Petro “no hace nada por detenerlo”, a pesar de los millonarios pagos y subsidios que Estados Unidos ha entregado durante años para apoyar la lucha antidrogas.

De igual manera, presidente estadounidense calificó esos recursos como “una estafa a largo plazo contra América” y anunció que, a partir de hoy, “estos pagos, o cualquier otra forma de subsidio o apoyo financiero, dejarán de hacerse a Colombia”.

Según Trump, el objetivo de la producción de drogas en ese país “es inundar de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos”.

En el mismo comunicado, Trump se refirió a Petro como “un líder impopular y con baja calificación, que mantiene un tono hostil hacia Estados Unidos”. El mandatario advirtió que, si el gobierno colombiano “no cierra de inmediato esos campos de la muerte”, su administración “lo hará por él, y no será de forma agradable”.

El mensaje concluye con una advertencia directa y un cierre característico del mandatario: “Gracias por su atención a este asunto. — Presidente Donald J. Trump”.

¿Qué dijo el presidente Donald Trump sobre Gustavo Petro?

Así lo expresó el presidente Donald Trump:

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump”.

Este es el mensaje original del presidente Donald Trump:

“President Gustavo Petro, of Columbia, is an illegal drug leader strongly encouraging the massive production of drugs, in big and small fields, all over Columbia. It has become the biggest business in Columbia, by far, and Petro does nothing to stop it, despite large scale payments and subsidies from the USA that are nothing more than a long term rip off of America. AS OF TODAY, THESE PAYMENTS, OR ANY OTHER FORM OF PAYMENT, OR SUBSIDIES, WILL NO LONGER BE MADE TO COLUMBIA. The purpose of this drug production is the sale of massive amounts of product into the United States, causing death, destruction, and havoc. Petro, a low rated and very unpopular leader, with a fresh mouth toward America, better close up these killing fields immediately, or the United States will close them up for him, and it won’t be done nicely. Thank you for your attention to this matter! President Donald J. Trump”.

