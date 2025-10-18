“Nos alegra que esté vivo, será procesado”: Petro sobre colombiano que sobrevivió a ataque de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X antes Twitter) sobre el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, acerca de la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo el jueves 16 de octubre.

Sobre el ataque, dirigido contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe, Trump había anunciado en la red social Truth Social lo siguiente:

“Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento”.

En respuesta, el presidente Petro escribió: “Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo con las leyes”.

En la tarde del pasado viernes 17 de septiembre, el presidente Petro había rechazado los ataques en el mar Caribe y había sido enfático en que “si funcionarios de los Estados Unidos son cómplices de un asesinato de un civil colombiano, deben ser juzgados en Colombia”.

Para el presidente, los ataques descritos “son un crimen de guerra, una agresión internacional contra una zona de paz: el Caribe”.

