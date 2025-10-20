”Gustavo Petro es un líder de América Latina”: ministro Montealegre rechazó “agresión” de Trump

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respaldó al presidente Gustavo Petro luego de las declaraciones del presidente Donald Trump en las que lo calificó como un líder del narcotráfico.

Para Montealegre, en cambio, Petro es un “líder de América Latina” y hay sectores de derecha, cercanos al “narcotráfico”, que buscan desacreditar al “primer Gobierno” de izquierda.

De acuerdo con Montealegre, las declaraciones del mandatario estadounidense representan un acto de “agresión” sin precedentes en contra de Colombia.

“Calificar al presidente de Colombia como líder del narcotráfico es uno de los mayores actos de agresión de los Estados Unidos a nuestra gente. No es solo una afrenta a un líder político carismático, es un ataque a la dignidad de todos los colombianos que han entregado su vida en el combate hacia las drogas”, afirmó Montealegre.

El ministro de Justicia reprochó los calificativos expresados por el mandatario de los Estados Unidos, señalando que representan un acto de “colosal hostilidad” e injusticia, con todos los esfuerzos que ha hecho Colombia contra los carteles del narcotráfico.

“Las palabras temerarias de Trump son la respuesta a un hombre que ha tenido la interesa de oponerse al genocidio de Gaza. Es claro, Estados Unidos ha decidido humillar al mundo, no tienen amigos solo intereses. Estados Unidos amenaza con el uso irracional de la fuerza al pueblo de Colombia para doblegar sus convicciones y luchas por el cambio social”, sentenció el Ministro de Justicia.

Según el jefe de la cartera de justicia “sólo contamos con el poder de la palabra y un gran sentido de la dignidad para enfrentarnos a la barbarie”, afirmó desde Pekín.