Un responsable es Néstor H. Martínez: hija de Jorge Pizano por tristeza de su papá

Habló por primera vez la hija menor de Jorge Enrique Pizano. Juanita Pizano y su abogado Miguel Ángel del Río, responden a la entrevista que dio en Sigue La W el exfiscal Néstor Humberto Martínez, sobre las advertencias de corrupción del Grupo Aval - Odebrecht, que le hizo el excontroller de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano, y que 5 años después de su muerte en extrañas circunstancias, ratifica la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia de ese país (DOJ).

Juanita Pizano habló de la realción de su padre con Néstor Humberto Martínez, la investigación de la Fiscalía, el papel de su padre en las investigaciones al interior de Corficolombiana y Grupo Aval, sobre la percepción de Pizano sobre su trabajo, entre otros aspectos coyunturales del caso.

Respuesta a Néstor Humberto Martínez

“Es falso que Néstor Humberto Martínez y mi padre hayan tenido una buena relación”, dijo en su primera intervención.

Así mismo expresó que “las personas que no son cercanas a la familia, especialmente cercanos a nosotros no conocen los hechos como pasaron”.

Enfatizando que “Néstor Humberto Martinez y mi padre fueron muy amigos muchos años, sin embargo, en los últimos años de vida de mi padre la amistad dejó de existir porque lamentablemente siento que Néstor Humberto decidió escoger su carrera y sus beneficios económicos por encima de la amistad y cualquier otra cosa”.

En el mismo aspecto relató la manera en que Jorge Enrique Pizano Buscó a Néstor Humberto Martínez para solicitar “apoyo”.

“Mi papá recurrió a él no solo como abogado corporativo de aval y Corficolombiana sino como amigo y fiscal, intentó acudir a él de todas las formas posibles porque lo estaban amedrentado y humillado y en un principio Néstor Humberto Martínez nos lo dijo, él llevó uno de los informes de mi papá y sin embargo ¿qué pasó después? Nada, todos sabemos que no pasó nada, esa amistad dejo de existir”.

Añadiendo finalmente que “yo creo que no he visto a una persona que se sintiera tan sola y miserable como mi papá en los últimos años y uno de los responsables es Néstor Humberto Martínez”, enfatizó.

¿Cómo percibía Jorge Enrique Pizano su trabajo?

Juanita Martínez expresó la manera en que su padre percibía toda la labor que estaba realizando como “controller” de Corficolombiana.

“Él decía mucho, recuerdo los almuerzos de él cuando llegaba a la casa y es increíble porque hay cosas que veo en las noticias, en la resolución de la SEC, del Departamento de Justicia de EE.UU. lo viví a través de mi papá porque él decía que José Elías Melo me decía cosas terribles, lo trataba muy mal en la oficina, estaba muy orgulloso de su trabajo, le hacían la vida imposible los comentarios eran negativos no era un buen ambiente para él ni para nadie definitivamente y lo que él comentaba era eso, que lo humillaban, lo insultaban verbalmente continuamente y bastones directivos de Corficolombiana”, relató.

Dentro de esos constantes tratos explicó que “José Elías Melo le dijo a mi papá que él no tenía por qué rendirle cuentas”. Además, que con “Luis Carlos Sarmiento Gutierrez no eran reuniones formales, le tocaba buscarlo encontrárselo porque eran personas que le huían, no le contestan ni llamadas, ni correos; no había un claro canal de comunicación”.

Así mismo, que “mi papá utilizó los medios para hacerle saber y que quedara registrado que él estaba intentando denunciar esto dentro de Corficolombiana y Grupo Aval”.

Juanita Pizano decía que en su hogar “el ‘no me pararon bolas’ era un constante, era todos los días que se sentía ignorado por los directivos de Corficolombiana hasta el punto de que no tenía cómo hacer su trabajo porque no le daban los contratos que necesitaba para hacer las referencias cruzadas y saber a dónde se iba a la plata”.

Jorge Pizano habría buscado al procurador de la época, Francisco Carrillo

“Mi papa envió cartas a la Procuraduría pidiendo protección porque como él iba a ser testigo en contra de Odebrecht la necesitamos, sin embargo, la Procuraduría de Carrillo también se la negó”, dijo.

Añadió que “él dejaba de presente que pedía protección porque iba a ser testigo en contra de estas personas que son lo mas mafioso que hay”.

Su investigación dentro de Corficolombiana y Aval

“Mi papa empezó a enviar sus informes desde el 2010 a alas directivas de Corficolombiana, entonces para 2015 ya tenía muchos contratos con la duda de para dónde se está yendo la plata, mi papá apagó el celular en vacaciones y afuera del país nos encontramos con un periodista que le dice que lo están buscando en Bogotá, prende el celular y encuentra muchos mensajes, volvemos a Bogotá y ahí fue cuando comenzó la campaña de desprestigio de él y un año después lo despidieron de Corficolombiana”, relató.

Así mismo, explicó que “el que puso a mi papá de “controller” no fue José Elías Melo sino Luis Carlos Sarmiento Gutierrez y esto causó un ataque de celos de José Elías Melo porque no le gustaba tener a mi papá ahí, no le gustaba que mi papá estuviera haciendo su trabajo y la relación desde un principio fue bastante mala”, reveló.

Investigación Fiscalía – Néstor Humberto Martínez

Juanita Pizano dijo que “mi opinión es que él está tomando el crédito de la investigación que se tomó el tiempo y la energía mi papá, lo hizo porque fue su deber ético y Néstor Humberto Martínez se tomó el crédito”.

Explicó que en el caso se “está investigando a personas que no deberían estar investigando y personas que no deberían estar desprestigiando”.

Y así mismo que “la conclusión de la Fiscalía es que mi papá quería suicidarse”.

“Para mí no hubo un suicidio, me cuesta creer que mi papá se haya querido suicidar”

Juanita Pizano también habló sobre la muerte de su padre y explicó que “cualquier persona razonable estaría absolutamente deprimida en la situación en la que estaba mi papá, pero la Fiscalía no ha dicho es que si él se quisiera suicidar seria precisamente por la falta de acción y negligencia en la fiscalía.

“Para mí no hubo ningún suicidio, mi papá de hecho tenía una reunión muy importante ese día con el director de Bloomberg para Latinoamérica, él ya había empezado los procesos en EE.UU. y la SEC”.

Añadiendo al tiempo que “todo parece ser más un homicidio cuando Alejandro (su hermano) se muere, yo estuve ahí, alcancé a poner la botella en mis labios y sentí que sabía muy mal (caso del cianuro)

Todos los detalles a continuación: