Petro se reunirá con John McNamara, encargado de Negocios de EE.UU, por crisis diplomática
Gustavo Petro manifestó que la perspectiva de este encuentro “ya es un mensaje de la importancia que tenía Colombia en la mente de Trump, que hay que analizar bien”.
En diálogo con el periodista Daniel Coronell, el presidente Gustavo Petro aseguró que se reunirá con el encargado de Negocios de Estados Unidos, John McNamara, en medio de la nueva escalada de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia.
“Ahora, creo, tengo una reunión con el señor que mandaron. No es un embajador, es encargado de Negocios”, expresó.
El mandatario también manifestó que la perspectiva de este encuentro “ya es un mensaje de la importancia que tenía Colombia en la mente de Trump, que hay que analizar bien”.
Además, Petro señaló que ese encuentro “trae razones oficiales”.
