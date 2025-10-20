Actualidad

“Soy un sobreviviente, no me asustan las amenazas”: Gustavo Petro sobre presunto golpe de Estado

El presidente Gustavo Petro mencionó que hay “políticos godos” que estarían detrás del supuesto golpe de Estado en su contra.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, habló con Daniel Coronell sobre diferentes temas de su Gobierno y volvió a referirse a un supuesto golpe de Estado que se estaría planeando en su contra.

¿Quién quiere hacer el golpe de Estado?

Señaló a “políticos godos, no necesariamente del Partido Conservador, ligados a la gobernanza paramilitar que Estados Unidos siempre ha apoyado”.

“Soy un sobreviviente y no me asustan las amenazas”, afirmó.

Asimismo, mencionó que su clave para que no ser víctima de acciones en su contra es “moverse rápido”.

“Cuando toca irse para que no lo maten es difícil y a mí me ha pasado casi todos los días, esa ha sido la forma en que he sobrevivido”, dijo.

Incluso, recordó que en un momento de su vida durmió con un fusil en la almohada, algo que no le gusto para nada, según mencionó.

