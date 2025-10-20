El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Soy un sobreviviente, no me asustan las amenazas”: Gustavo Petro sobre presunto golpe de Estado

El presidente de la República, Gustavo Petro, habló con Daniel Coronell sobre diferentes temas de su Gobierno y volvió a referirse a un supuesto golpe de Estado que se estaría planeando en su contra.

Lea también: Presidente Petro firmó decreto que ordena desclasificar los archivos de inteligencia del DAS

¿Quién quiere hacer el golpe de Estado?

Señaló a “políticos godos, no necesariamente del Partido Conservador, ligados a la gobernanza paramilitar que Estados Unidos siempre ha apoyado”.

“Soy un sobreviviente y no me asustan las amenazas”, afirmó.

Asimismo, mencionó que su clave para que no ser víctima de acciones en su contra es “moverse rápido”.

“Cuando toca irse para que no lo maten es difícil y a mí me ha pasado casi todos los días, esa ha sido la forma en que he sobrevivido”, dijo.

Incluso, recordó que en un momento de su vida durmió con un fusil en la almohada, algo que no le gusto para nada, según mencionó.