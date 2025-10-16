Dos víctimas dejó ataque sicarial en Barranquilla

En las últimas horas se confirmó el deceso de la segunda víctima del ataque sicarial reportado en el sector de 7 de abril, en la localidad metropolitana de la ciudad, este 14 de octubre.

La situación tuvo lugar cuando los hombres se transportaban a bordo de una motocicleta y fueron interceptadas por los señalados sicarios.

En ese momento, se generó un tiroteo en la zona, que provocó la muerte de una de uno de ellos en el lugar.

Aunque la otra víctima fue llevada a un centro asistencial, falleció horas más tarde por la gravedad de las heridas.

Los hombres que perdieron la vida fueron identificados como Cristian Javier Alvis Buendía, de 25 años y Yesid Alonso Manjarrez Madariaga, de 24 años.

Tras el violento episodio, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones del caso con la recolección de elementos materiales probatorios.

Entre las posibles hipótesis que se manejan, se encuentra que se trataría de un ajuste de cuentas.

