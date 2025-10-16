Asesinan a una taxista en la localidad de Suba, en Bogotá

Este miércoles, 15 de octubre, se registró un nuevo homicidio sobre las 4:40 de la tarde, en la localidad de Suba, en el barrio Nuevo Corinto, en Bogotá.

Según el informe preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima fue una mujer, que manejaba un taxi, al ser lesionada con arma de fuego recibiendo varios impactos.

Por ahora, la Policía Judicial adelanta las investigaciones con el fin de ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

