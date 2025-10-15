Policía confirmó la captura a seis integrantes de ‘Los Costeños’

Barranquilla

A través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Policía Nacional desarrolló una operación de alto impacto contra el Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’.

Durante la ejecución de siete diligencias de allanamiento y registro en diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla, las autoridades lograron la captura de seis presuntos integrantes de la banda.

El operativo se realizó en los barrios Los Ángeles, La Paz, Pinar del Río y Villa San Pedro.

De las detenciones, cinco se materializaron por orden judicial por el delito de homicidio y una en flagrancia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Adicionalmente, la Policía notificó a cuatro señalados actores criminales en establecimientos penitenciarios por el delito de homicidio.

“Entre los capturados se encuentra alias ‘Leída’, compañera sentimental de alias ‘Carlos Muleta’, señalado cabecilla de la estructura. Asimismo, fueron notificados alias ‘Angie’ y alias ‘Jean Pierre’, presuntos sicarios vinculados a la ejecución de homicidios relacionados con el control de las rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes”, se lee en el reporte oficial.

Los capturados suman un total de 87 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar.

Asimismo, la Policía incautó dosis de estupefacientes, panfletos extorsivos alusivos al “BRC – Bloque Resistencia Caribe” y teléfonos celulares.

La estructura criminal estaba dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en el suroccidente de Barranquilla.

“Con este resultado, se afecta de manera contundente el componente financiero del grupo criminal, que generaba cerca de 250 millones de pesos mensuales producto de homicidios por encargo, tráfico de drogas y comercio ilegal de armas de fuego”, detalló la institución.