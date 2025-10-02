Capturan a 18 homicidas en Bogotá: entre los detenidos está alias ‘Tostao’, de los más buscados

Bogotá

Las autoridades en Bogotá lograron la captura de más de 18 personas responsables de cometer homicidios en diferentes localidades de la capital del país.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Tostao’, uno de los más buscados en Bogotá. Este personaje sería el autor material de un homicidio en la localidad de Usaquén, cuando, sin mediar palabra, atacó a su víctima mientras dejaba a su hija en un jardín infantil.

Por otra parte, se logró la captura de alias ‘Zarta’ por ser el responsable de agredir con arma blanca a un hincha de Independiente Santa Fe causándole la muerte.

Así mismo, fue capturado alias ’El Gordo’ que, en el sector de la Avenida Primero de Mayo, le causó la muerte a un hombre mediante el uso de escopolamina. Posteriormente, dejó abandonado su cuerpo dentro de un contenedor de basura.

De igual manera, fue capturado alias ‘Ramón’, ciudadano extranjero, sicario y distribuidor de droga en la localidad de San Cristóbal. Este hombre habría cometido un homicidio contra otro integrante de su grupo delincuencial por temas de rentas criminales producto de la venta de droga.

En total, en septiembre mediante orden judicial y en flagrancia fueron capturadas 28 personas responsables de afectar la vida e integridad de los ciudadanos en Bogotá.

Escuche W Radio en vivo: