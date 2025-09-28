MinDefensa fortalecerá la seguridad en Buenaventura ante ola de homicidios

Ante el aumento de homicidios en Buenaventura, este sábado, 27 de septiembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció desde Palmira, donde lideró un consejo de seguridad, un nuevo despliegue militar y de policía.

“Llegará un destacamento de Gaula Militar y también se fortalecerán y se enviarán fuerzas especiales aunadas con un radar que permitirá el mejor control en ese puerto (…) De parte de nuestro ejército también llegarán capacidades que se están adquiriendo a nivel central de comunicaciones, armas de acompañamiento y 17 vehículos ASV de los 33 que ya llegaron y que fortalecerán el control en la tercera división para todo el área aquí en el suroccidente del país. De la Policía Nacional llegarán 200 unidades en diciembre”, detalló el ministro.

Lea también: Exsecretariado Farc y víctimas se reunieron para definir plan de cumplimiento de sentencias

También confirmó el arribo de más embarcaciones de la Armada para mejorar el control marítimo y fluvial en el Pacífico.

“Nuestra Armada Nacional va a desplegar tres buques que tienen el Caribe, uno de ellos que esta en reparación para que lleguen en diciembre y podamos hacer un mejor control marítimo en esta zona del Pacífico. También 11 botes para que controlen aún más los ríos.”, agregó.

Más información: Fue asesinado en Cali el líder social y docente municipal de El Cerrito

Además de hacerle frente a la situación en Buenaventura derivada de la confrontación entre los grupos “Shottas” y “Espartanos”, el ministro anunció que se extenderá un plan de choque a otros municipios como Pradera, Florida, Candelaria y Palmira, donde también se desplegarán controles militares y policiales, con especial atención al narcotráfico, la minería ilegal y el microtráfico.