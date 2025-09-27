Fue asesinado en Cali el líder social y docente municipal de El Cerrito
Se trata de Luis Ernesto Sánchez Murillo, quien adelantaba procesos para proteger a niños y jóvenes del reclutamiento armado.
El líder social y docente del municipio de El Cerrito, Luis Ernesto Sánchez Murillo, se convirtió en la víctima número 150 de este 2025, según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ.
El hombre de 55 años fue atacado a disparos cuando se movilizaba en un taxi en Cali. A pesar de ser llevado a un centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas.
Sánchez Murillo, era reconocido por su labor para proteger a niños y jóvenes del reclutamiento armado por parte de disidencias como el frente ‘Adán Izquierdo’ y el ‘Frente 57’.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lamentó el asesinato del docente y pidió a las autoridades que actúen con celeridad para esclarecer el hecho y dar con responsables.