El frente Carlos Patiño debe liberar de inmediato a los militares en el Cauca: Indepaz

Tras la denuncia del Ejército Nacional del secuestro de 45 militares por parte de comunidades, al parecer, constreñidas por las disidencias de las Farc en el Tambo, Cauca, Indepaz calificó el hecho como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

Leonardo González, director la entidad manifestó que, “Involucrar a comunidades para ejecutar estas acciones expone a militares y civiles por igual y aumenta el riesgo de confrontaciones”.

Asimismo, explicó que, “El frente Carlos Patiño del autodenominado estado Mayor Central debe liberar de inmediato a los uniformados y cesar la coacción o instrumentalización de la población”.

González puntualizó que este tipo de sucesos evidencian la necesidad de reforzar la protección a civiles en el Micay y de avanzar en mecanismos de diálogo efectivo garantizando la presencia integral del Estado más allá de la acción militar.