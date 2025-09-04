30 hombres señalados de cometer homicidio fueron capturados en Bogotá

En las últimas semanas, 30 presuntos responsables de homicidio en diferentes localidades de la capital fueron capturados tras varias acciones de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

“Está haciendo carrera un poco el cuento de que nosotros estamos dedicados solamente al Metro y no hacemos más. Nada más alejado de la realidad. Estos resultados en seguridad reflejan el compromiso constante de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía”, dijo el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Cocheche’, señalado de dos homicidios cometidos en 2024 en el norte de la ciudad. También, fue detenido un hombre de 41 años acusado de abusar sexualmente y asesinar a su expareja en un motel de Engativá, quien permaneció oculto durante un mes en el sector del Codito para evadir a las autoridades.

“También fueron aprehendidos: un adolescente involucrado en el homicidio de otro menor durante una riña por una gorra en el barrio Piamonte, ocurrido el 26 de febrero de 2025. Un joven de 17 años que asesinó a su pareja sentimental con 22 heridas de arma blanca. Un hombre capturado en Suba tras atacar mortalmente con arma cortopunzante a la pareja de su progenitora”, informaron desde la Policía.

Según información de las autoridades, durante este año se han capturado 365 homicidas, la mayoría vinculados a hechos de intolerancia y ajustes de cuentas.