Nuevo caso de sicariato en Bogotá: hombre de 67 años fue asesinado en Puente Aranda

El hombre fue atacado mientras salía de su casa en un vehículo.

Imagen de referencia de sicariato. FOTO: Getty Images

Bogotá

Este miércoles en horas de la madrugada, delincuentes que se movilizaban en motocicleta llegaron al barrio La Ponderosa en la localidad de Puente Aranda y asesinaron a un hombre que salía de su residencia en su vehículo.

Por ahora las autoridades se encuentran en la zona para establecer los motivos de este nuevo homicidio en Bogotá.

Noticia en desarrollo…

