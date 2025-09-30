Judicial

Fue capturado en Cúcuta alias ‘Cañaguate’, presunto cabecilla pseudopolítico de ‘Los Pelusos’

La Fiscalía le imputará los cargos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

Imagen de referencia de persona capturada. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de persona capturada. Foto: Getty Images. / boonchai wedmakawand

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) Saúl Cáceres, quien sería alias ‘Cañaguate’, presunto cabecilla pseudopolítico del grupo delictivo organizado ‘Los Pelusos’.

Fuentes judiciales confirmaron a W Radio que alias ‘Cañaguate’ tendría una trayectoria criminal de más de 15 años en el autodenominado Ejército Popular de Liberación (EPL).

También se conoció que fue integrante del Movimiento Constituyente Popular, donde habría utilizado su cargo para evadir a las autoridades.

Según la investigación, alias ‘Cañaguate’ supuestamente destinaba las rentas ilícitas para la reorganización y expansión del grupo delictivo organizado en los municipios de Ocaña, Abrego, La Playa y Cúcuta en Norte de Santander.

Saúl Cáceres, al parecer, era quien tomaba las decisiones jerárquicas del grupo criminal y habría participado activamente en las decisiones para la ejecución de homicidios selectivos.

W Radio conoció que un juez legalizó su captura. Entretanto, la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

