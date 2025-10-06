Sicarios asesinaron a ciudadano albanés en El Poblado, Medellín

Artur Tucci, un ciudadano de origen albanés, fue asesinado por sicarios en la tarde de este domingo 5 de octubre en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín.

El extranjero, según las primeras informaciones, portaba documentos de Ecuador.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, aseguró que, momentos después del homicidio, se logró la captura de una persona a quien se le señala de haber participado en el atentado, en el que también resultó herida una mujer.

Villa también confirmó que, durante la diligencia, se logró la incautación de una motocicleta y un arma de fuego. Por ahora, no se tiene certeza sobre los móviles del asesinato.

Se presentó un homicidio en la avenida de El Poblado, bajo la modalidad sicariato. La víctima es un sujeto con documentos de Ecuador pero de nacionalidad Albanés. Gracias a la reacción de la Policía y al seguimiento por cámaras, fue capturado el homicida en Bello. La moto y el… pic.twitter.com/cyVXSSbm1Y — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 5, 2025

