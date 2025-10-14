Capturan a falso policía en el Portal Norte de Bogotá tras intentar robar a los usuarios

Capturan a falso policía en el Portal Norte tras intentar robar a los usuarios

Bogotá

Uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, lograron la captura de un hombre de 31 años por el delito de hurto agravado con apropiación de autoridad.

La captura se da justo cuando un ciudadano alerta a la Policía asegurando que en el puente peatonal se encontraba una pareja con prendas de la Policía, supuestamente investigando un hurto y debían verificar el celular y demás elementos de valor.

Al llegar hasta el lugar, los uniformados observaron a la pareja, que inmediatamente huyó, por lo que inició una persecución, metros más adelante es interceptado el hombre hallándole una gorra policial, un carnet y un broche de la unidad investigativa.

Le puede interesar: Video: se presentó atraco a mano armada dentro de un carro en el norte de Bogotá

Según información, el capturado registra antecedentes judiciales por delitos de hurto y daño en bien ajeno. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente.