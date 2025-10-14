Delincuentes robaron carro en el centro de Bogotá : en el vehículo había un menor de edad.

Bogotá

Este lunes festivo, en el barrio Santa Isabel en la localidad de Puente Aranda, sobre las 9 de la noche, varios delincuentes llegaron hasta un vivienda para robar una camioneta Jeep de color gris.

Los hombres entraron hasta la vivienda, intimidaron a la familia que se encontraba en el lugar y se llevaron la camioneta. Sin embargo, los ladrones no contaron con que dentro del vehículo había un menor de edad de cinco años.

Después de 20 minutos, los hombres se percataron de la presencia del menor dentro del carro y lo dejaron abandonado en un parque en la localidad de Los Mártires hasta donde llegó su familia para recuperarlo.

Las autoridades inmediatamente activaron un plan candado para dar con el paradero del vehículo, sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota no se ha logrado recuperar la camioneta.