Cancillería asegura que declaraciones de Trump contra Petro son una amenaza a la soberanía nacional

La Cancillería de Colombia emitió un fuerte comunicado en el que rechaza las declaraciones ofensivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de ayudas a Colombia.

La Cancillería calificó los señalamientos como “una amenaza directa contra la soberanía nacional” y un acto de la mayor gravedad, sin fundamento alguno”. Por eso, agregó que las afirmaciones de Trump “atentan contra la dignidad del Presidente de los colombianos”, quien —dice el comunicado— ha liderado una lucha incansable contra el narcotráfico, logrando las mayores incautaciones de drogas ilícitas de la historia reciente.

El comunicado de la Cancillería advirtió:

“La comunicación referida contiene una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano, un país que ha sido históricamente un aliado valioso en la lucha contra las drogas en la región y en el mundo. Dichos planteamientos transgreden todas las normas del Derecho Internacional y la diplomacia, y en especial los tratados internacionales que protegen la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los países”.

La Cancillería también advirtió que las palabras de Trump “plantean una intervención ilegal en territorio colombiano”, lo que transgrede el Derecho Internacional y los tratados que protegen la independencia de los países.

“Rechazamos enérgicamente estos pronunciamientos y acudiremos a todas las instancias internacionales en defensa de nuestra soberanía y de la dignidad de nuestro presidente”, indicó.

Finalmente, la Cancillería rechazó el uso de la cooperación internacional como instrumento de presión o injerencia, alertando que, sin una alianza respetuosa, “ganarán las organizaciones transnacionales dedicadas a la producción y comercialización de narcóticos, y perderá toda la región”.

