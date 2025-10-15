“Duré 70 días en una celda en solitario”: Mario Guevara, periodista deportado por EE.UU.

Este martes, 14 de octubre, llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso, el periodista salvadoreño deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), Mario Guevara, para hablar sobre su exilio ocurrido mientras realizaba un cubrimiento.

El 14 de abril del presente año, Guevara cubría una protesta de acción ciudadana en Atlanta, la capital de Georgia, cuando fue capturado por las autoridades estadounidenses, y posteriormente deportado.

Guevara contó que desde el día de su arresto le pusieron cuerdas ajustadas en sus manos, lo que le causó dolor en los hombros y muñecas. También lo trasladaron a cinco cárceles y trataron de imponerle cargos negativos, pero finalmente su abogado pudo defenderlo

¿Qué trato le daban en las cárceles?

“El trato verbal era normal, pero el trato físico era negativo. Inmigración me encerró en una celda en solitario, duré 70 de los 110 días de cautiverio”, expresó el periodista.

Guevara también expresó que la celda en la que él estaba encerrado en solitario siempre tenía la luz encendida, por lo que nunca supo qué hora era.

Después de estar varios días solo, lo trasladaron a un celda con 36 presos, donde conoció a 3 colombianos y a uno de ellos le hará un reportaje.

El periodista manifestó que en su caso, el Gobierno estadounidense fue muy severo. “Fue un ejemplo de decir: ”mira lo que te va a pasar si te metes con nosotros”“.

Para Guevara, su caso de deportación fue una violación a la libertad de prensa.

¿Cuál es su estado actual con el Gobierno de EE.UU.?

El periodista está en calidad de deportado, pero no por salida voluntaria. Ya no puede entrar a EE.UU., hasta que pasen 5 o 10 años (mínimo).

Escuche la entrevista completa aquí:

