España restó importancia a la amenaza de Donald Trump por la contribución a la OTAN
El Gobierno español aseguró entonces estar muy tranquilo y subrayó que cumple “con sus objetivos de capacidad” tanto como Estados Unidos.
El Gobierno español ha restado importancia a la amenaza de represalias comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no gastar el 5% del PIB en defensa, y considera que la relación entre ambos países pudo constatarse ayer con el saludo entre Trump y el presidente Pedro Sánchez.
Fuentes del Ejecutivo español han remitido al encuentro entre Trump y Sánchez en la cumbre de paz celebrada el lunes en Egipto, al considerar que constata la relación entre ambos países “en un acto oficial de gran trascendencia internacional”, remarcan.
Cuando el Gobierno español habla hoy de la relación con Estados Unidos que pudo verse ayer en un acto oficial de gran trascendencia internacional se refiere a lo que ocurrió en Sharm el Sheij (Egipto) cuando el presidente de Estados Unidos, durante su discurso final en la cumbre de paz para Gaza, bromeó con respecto a las discrepancias con España con relación al gasto en defensa.
“¿Estáis trabajando para convencerlo de lo del PIB (en referencia al gasto en defensa del 5 %)? Vamos a acercarnos, estáis haciendo un trabajo fantástico”, dijo Trump, que preguntó dónde estaba la delegación española -“¿España? ¿Dónde está?“— mientras buscaba con la mirada a Sánchez.
En mitad de un largo discurso en el que Trump felicitó uno por uno a los líderes que asistieron a la reunión por su papel a la hora de acercar la paz en Oriente Medio, el mandatario estadounidense se refirió de forma distendida y en claro tono amistoso a España y a sus recientes declaraciones sobre la conveniencia de expulsar al país de la OTAN por su falta de compromiso a la hora de invertir en defensa.
Las amenazas de Trump se suman a las afirmaciones la semana pasada en las que sugería, ante su homólogo finlandés Alexander Stubb, que se debería “expulsar” a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa.
