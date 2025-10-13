Expresidente francés Nicolas Sarkozy será encarcelado el 21 de octubre
Nicolas Sarkozy será el primer líder francés de la posguerra y el primer exjefe de un país de la Unión Europea en ir a la cárcel
El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará en prisión el próximo 21 de octubre para cumplir cinco años de condena por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007, dijeron fuentes a la AFP el lunes.
- Lea más: Primera vez que condenan un presidente por financiación de dictador: Sandra Cossart por caso Sarkozy
Sarkozy, de 70 años, será el primer líder francés de la posguerra y el primer exjefe de un país de la Unión Europea en ir a la cárcel, y cumplirá su condena en la prisión de La Santé, en París.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles