Internacional

Expresidente francés Nicolas Sarkozy será encarcelado el 21 de octubre

Nicolas Sarkozy será el primer líder francés de la posguerra y el primer exjefe de un país de la Unión Europea en ir a la cárcel

Expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Foto: Remon Haazen/Getty Images

Expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Foto: Remon Haazen/Getty Images

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará en prisión el próximo 21 de octubre para cumplir cinco años de condena por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007, dijeron fuentes a la AFP el lunes.

Sarkozy, de 70 años, será el primer líder francés de la posguerra y el primer exjefe de un país de la Unión Europea en ir a la cárcel, y cumplirá su condena en la prisión de La Santé, en París.

